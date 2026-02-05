Malezya'da Elektronik Atık İthalatı Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Malezya'da Elektronik Atık İthalatı Yasaklandı

05.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya, elektronik atık ithalatını tamamen yasaklayarak çevre ve sağlık güvenliğini korumayı hedefliyor.

KUALA Malezya hükümeti, elektronik atık ithalatının tamamen yasaklandığını açıkladı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) gece yapılan yazılı açıklamada, elektronik atık ithalatına yönelik yasağın yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Açıklamada, daha önce Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Dairesine belirli elektronik atıkların ithalatı için tanınan muafiyet yetkisinin de tamamen kaldırıldığı ve elektronik atık ithalatının "tamamen" yasaklandığı bildirildi.

MACC Başkanı Azam Baki, yasa dışı ithalat girişimlerini engellemek amacıyla "kararlı ve entegre denetim ve yaptırım adımlarının" atılacağını belirtti.

Öte yandan, Malezya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, elektronik atık kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının artırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Malezya, dünyanın atık çöplüğü değildir. Elektronik atık yalnızca bir çöp değil çevre, halk sağlığı ve ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdittir." ifadesine yer verildi.

Malezya, geçmişte büyük bölümü yasa dışı ve insan sağlığı ile çevreye tehlikeli olduğu değerlendirilen yüksek miktarda ithal elektronik atıkla karşı karşıya kalmıştı.

Yetkililer, son yıllarda limanlarda yüzlerce konteyner elektronik atığa el koymuş ve ihracatçı ülkelere iade edilmesine yönelik işlemler başlatmıştı.

Çevre örgütleri ise bilgisayar, cep telefonu ve ev aletleri gibi kullanım dışı elektronik ürünlerden oluşan atıkların, uygun şekilde işlenmediği gerekçesiyle içeriklerindeki kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallerin toprak ve su kaynaklarını kirlettiği uyarısında bulunuyordu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Malezya, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malezya'da Elektronik Atık İthalatı Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:47:02. #7.11#
SON DAKİKA: Malezya'da Elektronik Atık İthalatı Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.