Malezya, Grok'a Erişimi Geçici Olarak Kısıtladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malezya, Grok'a Erişimi Geçici Olarak Kısıtladı

11.01.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya, Grok'un zararlı içerik üretimini önleyememesi nedeniyle erişimi kısıtladı.

Malezya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'a erişimi, müstehcen ve zararlı içeriklerin üretilmesini önlemeye yönelik yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtladı.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kısıtlamanın, Grok'un kadınlar ve çocukları da kapsayan rızaya dayanmayan müstehcen ve zararlı görseller üretmek amacıyla defalarca kötüye kullanılmasının ardından bugün yürürlüğe girdiği belirtildi.

X Corp ve xAI'ye, 3 ve 8 Ocak'ta resmi bildirimler gönderildiği hatırlatılan açıklamada, bu bildirimlerde Malezya yasalarını ihlal edebilecek yapay zeka üretimi içeriklerin önüne geçilmesi için etkili önlemlerinin uygulanmasının talep edildiği vurgulandı.

Açıklamada, X'in bu bildirimlere sunduğu yanıtlauın yetersiz kaldığı aktarılarak, "Grok'a erişim, özellikle kadınlar ve çocukları içeren içeriklerin önlenmesine yönelik etkili güvenlik önlemleri uygulanana kadar kısıtlı kalmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına", İngiltere ve diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e, konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici olarak engellemişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya, Grok'a Erişimi Geçici Olarak Kısıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

19:35
İstanbul’da eğitime kar arası
İstanbul'da eğitime kar arası
18:52
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
18:52
Levent Mercan’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 19:47:52. #7.11#
SON DAKİKA: Malezya, Grok'a Erişimi Geçici Olarak Kısıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.