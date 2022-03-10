Malezya'nın eski Başbakanı Necip, New York merkezli PR şirketiyle anlaştı - Son Dakika
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Malezya'nın eski Başbakanı Necip, New York merkezli PR şirketiyle anlaştı

10.03.2022 10:01
Malezya'nın eski Başbakanı Necip, New York merkezli PR şirketiyle anlaştı

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı iddia edilen eski Goldman Sachs yöneticisi Roger Ng davası öncesinde New York merkezli PR ajansıyla anlaştığı bildirildi.

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı iddia edilen eski Goldman Sachs yöneticisi Roger Ng davası öncesinde New York merkezli PR ajansıyla anlaştığı bildirildi.

Politico'nun haberine göre, söz konusu dava öncesinde New York merkezli "Karv Communications" PR şirketi, eski Başbakan Necip'in avukatı Tania Scivetti'ye 140 bin dolar karşılığında iki aylık hizmet verecek.

Şirket sözcüsü Politico'ya verdiği demeçte, Karv Communications şirketinin "Necip'in eylemlerinin ve görüşlerinin ABD medyası tarafından anlaşılmasını ve New York'ta sürmekte olan Roger Ng davasının detaylarının da ABD medyasında doğru bir şekilde sunulmasını sağlamak için" işe alındığını söyledi.

Karv Communications PR şirketi internet sitesinde kendisini, "sofistike kurumsal ve finansal iletişim, kriz ve kişisel itibar yönetimi, dava desteği ve halkla ilişkiler konularında uzmanlaşmış, küresel olarak tanınan bir stratejik iletişim firması" olarak tanımlıyor.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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Necip Rezak, New York, Malezya, PR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'nın eski Başbakanı Necip, New York merkezli PR şirketiyle anlaştı - Son Dakika


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