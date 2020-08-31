- Mali'de Ayasofya sevinci - Son Dakika

- Mali'de Ayasofya sevinci

BAMAKO - Mali'de toplanan bir grup vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Batı Afrika ülkesi Mali'de vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının sevincini yaşadı. Mali'nin Segue şehrinde yaşayan Musa Cisse, Türkiye'ye gelerek İstanbul'da eğitim gördü. Eğitimin ardından ülkesine dönen Musa Cisse, çocuk, yaşlı ellerinde Mali ve Türkiye bayrağı ile toplananlarla birlikte çektiği videoda, "Ümmet olarak Ayasofya'yı ibadete açan Türkiye'nin yanında olmayı nasip et Yarabbi. Recep Tayyip Erdoğan'ı ümmete hizmetten geri bırakma" diye dua etti.

Musa Cisse, Türkiye'de İstanbul'da eğitim gördüğünü anlatarak, "Türkiye'yi çok seviyorum. Ayasofya Camisi'nin açılmasıyla çok sevindik, şükrettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Burada toplandık ve teşekkürlerimizi iletmek istedik. Hepinizden Allah razı olsun. Mali'den selamlar" diye konuştu.