Mali'de darbe sonrası yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin ardından yeni hükümet kuruldu.

Cumhurbaşkanı Assimi Goita ve Başbakan Choguel Maiga imzalı kararnamede, yeni hükümette yer alacak 3 bakan yardımcısı ve 25 bakanın isimleri paylaşıldı.

Temmuz 2020'deki darbe sonrası kurulan geçiş hükümetinde de yer alan bazı isimler yeniden listeye girerken kilit bakanlıklara askerlerin getirilmesi ise dikkati çekti.

Buna göre, bir önceki darbenin arkasındaki isimlerden Albay Sadio Camara Savunma Bakanlığına, daha önce de aynı görevde bulunan Yarbay Daoud Aly Mohammedine yine Güvenlik Bakanlığına getirildi.

Temmuz 2020'deki darbe sonrasında kurulan askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi'nin (CNSP) Sözcüsü İsmael Wague da bir önceki hükümette bulunduğu Ulusal Uzlaşma Bakanlığındaki yerini korudu.

Listede diğer dikkati çeken isim ise Temmuz 2020'de devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan ve yeni hükümette tekrar bu göreve getirilen Abdoulaye Diop oldu.

Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun Stratejik Komite üyesi İbrahim İkassa Maiga da Reform Bakanlığına getirildi.

Başbakan Maiga da M5-RFP'nin öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuş, akabinde ev hapsinde tutulmaya başlanmıştı.

Goita ise 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Maiga'yı getirmişti.