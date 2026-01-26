Mali'de Hava Operasyonu: 100 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mali ordusu, ülkenin merkezindeki ormanlık bir alanda düzenlediği hava operasyonunda 100'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMa) yapılan açıklamada, Soussan ormanında dün gerçekleştirilen hava keşif görevi sırasında "hava araçlarının silahlı terörist gruplara ait bir üssü başarıyla vurduğu" belirtildi.

Açıklamada, "100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği ve ekipmanların imha edildiği" bildirildi.

Terör örgütleri, Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen saldırılarına devam ediyor.