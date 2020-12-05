Mali'de meclis görevi üstlenen geçiş komitesinin başına asker seçildi - Son Dakika

Mali'de meclis görevi üstlenen geçiş komitesinin başına asker seçildi

05.12.2020 16:21
Mali'de meclis görevi üstlenen geçiş komitesinin başına asker seçildi, System.String[]

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından 3 aşamalı geçiş sürecinin son ayağını oluşturan ve meclis görevi yapacak Ulusal Geçiş Komitesinin (CNT) başına askeri cuntanın 2 numaralı ismi Malick Diaw seçildi.

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından 3 aşamalı geçiş sürecinin son ayağını oluşturan ve meclis görevi yapacak Ulusal Geçiş Komitesinin (CNT) başına askeri cuntanın 2 numaralı ismi Malick Diaw seçildi.

Dün, geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından imzalanan kararnameyle oluşturulan 121 üyeli CNT'nin başına geçecek isim, düzenlenen seçimle belirlendi.

CNT üyelerinin oy kullandığı seçimde, tek aday olan Diaw, 118 oydan 111'ini aldı.

Böylece, CNT'ye, askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) 2 numarası olarak kabul edilen Diaw başkanlık edecek.

Geçici yasama organı olarak görev yapacak CNT içinde, muhalefet platformu M5-RFP'den isimler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve dini örgütlerden temsilciler bulunuyor.

Listede, dünyaca ünlü Malili müzisyen ve besteci Salif Keita, aktör Magma Gabriel Konate'nin yanı sıra kanaat önderi İmam Mahmud Diko'nun CMAS hareketinden bazı kişilerin yer alması da dikkati çekti. Listede, CMAS Koordinatörü Issa Kaou Ndjim ve daha önce hareketten ayrıldığını açıklayan İmam Oumarou Diarra ile devrik lider İbrahim Boubacar Keita'nın partisi RPM'den isimler bulunuyor.

Seçimlere kadar meclis görevi yapacak CNT, cumhurbaşkanı ve yardımcısının belirlenmesi ve hükümetin kurulmasından sonra geçiş sürecinin son ayağını oluşturuyor.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati Garnizonunda 18 Ağustos'ta ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerlerce alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından sonra 25 Eylül'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı N'Daw ve yardımcısı, CNSP lideri Assimi Goita yemin ederek göreve başlamıştı.

Geçiş süreci hükümetinin Başbakanı Moctar Ouane olurken, Savunma, Ulusal Uzlaşma, Bölgesel Yönetim ve Güvenlik Bakanlığına askerler getirilmişti.

Abdul Kader Keita, Cumhurbaşkanı, Ağustos, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de meclis görevi üstlenen geçiş komitesinin başına asker seçildi - Son Dakika


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