Maliki, Trump'ın Tehdidine Rağmen Adaylıkta Kararlı

Irak'ta Şii siyasi grupların çatı kuruluşu olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık makamı için aday gösterdiği Nuri Kamil el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın açık reddine rağmen Irak Başbakanlığı adaylığından vazgeçmeyeceğini ilan etti. Açıklamasında kararlılık mesajı veren Maliki, "Halkımızın kendi siyasi sistemini ve liderlerini anayasal kurumlar aracılığıyla seçme hakkı bizim için sarsılmaz bir ilkedir. Bu iradeye güveniyoruz ve bundan asla geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Demokratik başarıya sahip çıkacağız"

Maliki, basın mensuplarının Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin kendisini aday göstermesi ve Washington'dan gelen tepkilere dair sorularını yanıtladı. Irak'ın demokratik kazanımlarına vurgu yapan Maliki, hükümet kurma sürecinin tamamen ulusal bir irade olduğunu belirterek, "Halkımızın, kendisine güvenen ve bu aşamayı yönetecek liyakate sahip kişiyi seçme hakkından vazgeçmeyeceğiz. Seçimlerin ortaya koyduğu bu demokratik başarıya sahip çıkacağız. Biz kendi ulusal irademize ve bağımsız kararımıza saygı duyuyoruz. Diğer ülkelerin de kendi işlerini yönetme iradesine saygı duyduğumuz gibi, onlardan da bizim kararımıza saygı duymalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dış müdahalelerden uzak ortaklık

Maliki, başbakan seçilmesi durumunda izleyeceği dış politika çizgisine ilişkin net mesajlar verdi. Irak'ın bölgesel güçler ve büyük devletlerle dengeli ilişkiler kurmak istediğini belirten Maliki, bu ilişkilerin "Dış müdahalelerden uzak, ortak çıkar ve ortaklık temelinde" olması gerektiğini savundu.

Trump'ın açıklaması krize neden olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Koordinasyon Çerçevesi'nin Nuri Kamil el-Maliki'yi başbakanlığa aday göstermesinin ardından karara tepki göstermişti. Maliki'nin seçilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Trump, aksi halde Irak'a yapılan yardımların kesileceğine yönelik tehditte bulunmuştu. Söz konusu açıklama, Washington ile Bağdat yönetimi arasında siyasi krize neden olmuştu. - BAĞDAT