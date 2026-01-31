Maliki, Trump'ın Tehdidine Rağmen Adaylıkta Kararlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Maliki, Trump'ın Tehdidine Rağmen Adaylıkta Kararlı

31.01.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ta Maliki, ABD Başkanı Trump'ın tepkilerine rağmen başbakanlık adaylığından vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Irak'ta Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık makamı için aday gösterdiği eski Irak Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından adaylıktan vazgeçmeyeceğini açıklayarak, "Halkımızın kendi siyasi sistemini ve liderlerini anayasal kurumlar aracılığıyla seçme hakkı bizim için sarsılmaz bir ilkedir. Bu iradeye güveniyoruz ve bundan asla geri adım atmayacağız" dedi.

Irak'ta Şii siyasi grupların çatı kuruluşu olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık makamı için aday gösterdiği Nuri Kamil el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın açık reddine rağmen Irak Başbakanlığı adaylığından vazgeçmeyeceğini ilan etti. Açıklamasında kararlılık mesajı veren Maliki, "Halkımızın kendi siyasi sistemini ve liderlerini anayasal kurumlar aracılığıyla seçme hakkı bizim için sarsılmaz bir ilkedir. Bu iradeye güveniyoruz ve bundan asla geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Demokratik başarıya sahip çıkacağız"

Maliki, basın mensuplarının Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin kendisini aday göstermesi ve Washington'dan gelen tepkilere dair sorularını yanıtladı. Irak'ın demokratik kazanımlarına vurgu yapan Maliki, hükümet kurma sürecinin tamamen ulusal bir irade olduğunu belirterek, "Halkımızın, kendisine güvenen ve bu aşamayı yönetecek liyakate sahip kişiyi seçme hakkından vazgeçmeyeceğiz. Seçimlerin ortaya koyduğu bu demokratik başarıya sahip çıkacağız. Biz kendi ulusal irademize ve bağımsız kararımıza saygı duyuyoruz. Diğer ülkelerin de kendi işlerini yönetme iradesine saygı duyduğumuz gibi, onlardan da bizim kararımıza saygı duymalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dış müdahalelerden uzak ortaklık

Maliki, başbakan seçilmesi durumunda izleyeceği dış politika çizgisine ilişkin net mesajlar verdi. Irak'ın bölgesel güçler ve büyük devletlerle dengeli ilişkiler kurmak istediğini belirten Maliki, bu ilişkilerin "Dış müdahalelerden uzak, ortak çıkar ve ortaklık temelinde" olması gerektiğini savundu.

Trump'ın açıklaması krize neden olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Koordinasyon Çerçevesi'nin Nuri Kamil el-Maliki'yi başbakanlığa aday göstermesinin ardından karara tepki göstermişti. Maliki'nin seçilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Trump, aksi halde Irak'a yapılan yardımların kesileceğine yönelik tehditte bulunmuştu. Söz konusu açıklama, Washington ile Bağdat yönetimi arasında siyasi krize neden olmuştu. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Donald Trump, Başbakanlık, Orta Doğu, Politika, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Maliki, Trump'ın Tehdidine Rağmen Adaylıkta Kararlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi
İstiflerini bozmadılar Kahvehane sele teslim oldu ama... İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

17:55
Gülben Ergen’den Fatih Ürek’e duygusal veda
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 18:13:07. #7.11#
SON DAKİKA: Maliki, Trump'ın Tehdidine Rağmen Adaylıkta Kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.