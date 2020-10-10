Malkara'da çıkan anız yangınında 2 bin dönüm arazi zarar gördü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangınında 2 bin dönüm arazi, 100 ağaç, 300 saman balyası zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı kırsal Davuteli Mahallesi Taşköprü ile Değirmen Altı mevkisinde meydana geldi. Bir süre önce hasat yapılan tarla ile içerisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki çiftçiler traktörleriyle, işletmelerde kepçeleriyle söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 2 bin dönüm arazi, 100 ağaç, 300 saman balyası zarar gördü.Davuteli Mahallesi Muhtarı İbrahim Hızır, "Davuetli Mahallemizde nedenini henüz bilmediğimiz bir yangın meydana geldi. Yangını hemen itfaiye ekiplerine bildirdik. Yanan ağacın alevleri diğer ağaçlara ve bağlanmamış saman balyalarının bulunduğu anıza sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle birden büyüdü ve yaklaşık 2 bin dönüm alana yayıldı. İtfaiye ekipleri geldi ve çalışma başladı. Yangın mahallemiz halkının ve bizlerinde desteğiyle kontrol altına alındı. Ağaçlar, bağlanmamış saman balyaları ile anız yandı. Yaklaşık 4 bin istiflenmiş saman balyasını da yanmaktan son anda kurtardık. Herkese geçmiş olsun" dedi.