Son Dakika Haberleri: Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

43 dakika önce

Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen araç sürücüsünün ismi ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaza, Malkara'Hayrabolu karayolu üzerindeki İbrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu'dan Malkara yönüne giden Ertuğrul Elmasan (50) yönetimindeki 59 LP 301 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz çıkan sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen araca çarpmamak için manevra yaptı. Elmasan'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen Abdulkadir Beyaz (72) idaresindeki 34 KA 1145 plakalı otomobille çarpışarak, şarampole düştü. Kazada, 59 LP 301 plakalı otomobilde bulunan Şerafettin Can (61) ile Süleyman Yavuz (48) yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen araç ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen aracın sürücü ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hayrabolu, Jandarma, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu
Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı YPG köyünde yerel halk evlere Türk bayrağı astı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı emrini verdiği anın videosu paylaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 19:05:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]