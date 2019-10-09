Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen araç sürücüsünün ismi ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaza, Malkara'Hayrabolu karayolu üzerindeki İbrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu'dan Malkara yönüne giden Ertuğrul Elmasan (50) yönetimindeki 59 LP 301 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz çıkan sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen araca çarpmamak için manevra yaptı. Elmasan'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen Abdulkadir Beyaz (72) idaresindeki 34 KA 1145 plakalı otomobille çarpışarak, şarampole düştü. Kazada, 59 LP 301 plakalı otomobilde bulunan Şerafettin Can (61) ile Süleyman Yavuz (48) yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen araç ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen aracın sürücü ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.