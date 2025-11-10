Maltepe Belediyesi'nden Ara Tatil Etkinlikleri

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ara tatil etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Maltepe Belediyesi, 8 Kasım itibarıyla çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler düzenlemeye başladı.

Etkinliklerde ilk olarak İlker Kılıçer, "Rüya Dede ile Hikayeler" tiyatrosu ile sahne aldı. Dün ise "Çılgınca eğlenmeye, doyasıya öğrenmeye hazır mısın" sloganıyla Eğlenceli Bilim Partisi gerçekleştirildi. Çocukların ve velilerin ilgi gösterdiği etkinlikte, Bilim Parkı'nın sunduğu eğlenceli ve ilginç bilimsel deneyler uygulamalı olarak gösterildi.

Top uçurmadan buz deneyine

Müzik ve dansla başlayan gösteri, saç kurutma makinesi ve hava kompresörü ile top ve balon uçurma, havai fişek fırlatma, gazlarla ateş yakma, ses ve buhar deneyleri, buhar fırlatma, buz deneyi, top fırlatma gibi etkinliklerle devam etti. Yer yer çocukların da katıldığı etkinlik, çocukların hayal güçlerinin gelişmesine katkı sundu.

Başka Sinema'nın desteğiyle çocuklar için "Kirpi Sonic 3", "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" ve "Shrek 2" filmlerinin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikler, 16 Kasım'a kadar devam edecek.