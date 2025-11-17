Maltepe Belediyesi'nden Öğrencilere Anıtkabir Ziyareti

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin organizasyonuyla Başkent'te giden öğrenciler, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Ata'nın huzuruna çıktı.

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan gençler, Belediye Başkanı Esin Köymen'e sosyal medya üzerinden ulaşarak Anıtkabir'e gitmek istediklerini belirtti. Köymen, Anıtkabir'e gitmek isteyen öğrencilerin Ankara'ya götürülmesi için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Maltepe Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gerekli hazırlıkları yaparak öğrencileri Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünden alarak Ankara'ya götürdü. 128 öğrencinin katıldığı ziyarette, Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde görev yapan öğretmenler de hazır bulundu.

Öğretmenlerin rehberliğinde önce ilk meclis binası ve ardından Anıtkabir ziyaret edildi. Öğrenciler Türkiye'nin farklı şehirlerinden her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'de, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Ata'nın huzuruna çıktı. Program kapsamında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de ziyaret edildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, desteklerinden dolayı Maltepe Belediyesi ve Köymen'e teşekkür etti.