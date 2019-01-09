Son Dakika Haberleri: Mamak Eleme Turlarına Kaldı

Mamak Eleme Turlarına Kaldı

2 saat önce

Ankara U-14 Küçük Erkekler Ligi'nde mücadele eden Mamak Belediyesi U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı, bulunduğu grubu başarıyla tamamlayarak eleme turlarına çıkmaya hak kazandı.

Mamak Eleme Turlarına Kaldı, System.String[]
Ankara U-14 Küçük Erkekler Ligi'nde mücadele eden Mamak Belediyesi U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı, bulunduğu grubu başarıyla tamamlayarak eleme turlarına çıkmaya hak kazandı.

Mamak Belediyesi U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı, bulunduğu grubu başarıyla tamamlayarak eleme turlarına çıkmaya hak kazandı. Yeşil-beyazlılar, ilk eleme maçını ise Çankaya Üniversitesi U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı ile yapacak.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımları'nın her yaş kategorisinde başarılı sonuçlar aldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bunun temelinde sistemli alt yapı ve tesisleşme yatıyor. Nitekim alınan sonuçlardan da bu ortaya çıkıyor. Geçen yıl elde ettiğimiz önemli şampiyonlukların bu yıl her kategoride gerçekleşeceğine inancım tam. Küçük Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, eleme turlarında başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

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