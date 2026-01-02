Mamak'ta Uzun Süreli Su Kesintisi - Son Dakika
Mamak'ta Uzun Süreli Su Kesintisi

02.01.2026 17:03
Mamak'ta su kesintileri nedeniyle vatandaşlar zor durumda, yetkililerden çözüm bekliyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan uzun süreli su kesintileri nedeniyle vatandaşlar mağdur olduklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi'nde son zamanlarda yaşanan su kesintileri vatandaşların tepkisine neden oldu. Günlerdir musluklarından su akmadığını ifade eden mahalle sakinleri, hem günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını hem de yetkililerden yeterli bilgilendirme alamadıklarını iddia etti. Su kesintileri nedeniyle bazı vatandaşlar bidonlarla çevre bölgelerdeki camilere giderek ihtiyaçları için çeşmeden bidonlara su doldurdu. Öte yandan, vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm için çağrıda bulundu.

"Çözüm olarak pet bardaklar, tabaklar kullanarak tek kullanımlık yiyoruz"

Lalahan'da ikamet eden Semra Polat, "Mamak'ta sürekli sularımız kesiliyor. 1 hafta boyunca sularımız kesildi. Bu su kesintiler haberdar edilmeden kesinti yapılıyor maalesef. Sularımız 2 gün gidiyor, 3 gün kesintiye uğruyor. Son gidişinde de 1 hafta boyunca sularımız kesildi. Hepimizin küçük çocukları var. Lavabo ihtiyaçları oluyor, mutfak ihtiyaçları oluyor, hakeza çamaşırlar çıkıyor. Dolayısıyla büyük bir mağduriyet yaşadık. Binlerce insan aslında büyük bir mağduriyet yaşamış durumda. Çünkü taşıma suyla evlerimize suları getirerek ihtiyaçlarımızı gidermeye çalıştık. Bulaşıklar çamaşırlar çok birikti. Biz buna çözüm olarak da artık pet bardaklar, tabaklar kullanarak tek kullanımlık yiyoruz ve çöpe atıyoruz. Bu da çöplerin birikmesine neden oluyor. Türkiye hem sıfır atık projesine destek veren bir ülkelerden birisi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler nezdinde. Fakat biz sularımız kesildiği için çöp birikintileri ortaya çıkarıyoruz ve plastik atıklar ortaya çıkarıyoruz. Mamak gerçekten kaynak suları açısından Ankara'nın en verimli ilçelerinden biri. Fakat Mansur Yavaş bize yağmurlu havada su vermiyor. Bakın dışarıda karımız var, yağmurlar yağıyor ve bizim 7 tane kaynak suyumuz olduğu halde sularımız kesiliyor ve biz mağdur bırakılıyoruz. Bizim kendi kaynak sularımız tankerlerle alınıp başka yerlere götürülüyor. Nereye götürülüyor bizim sularımız" dedi.

Aynı zamanda Semra Polat, ASKİ'nin Devlet Su İşleri'ne devredilmesi gerektiğini vurguladı.

"Beyim bidonları su doldurup öyle getiriyor, kendisi 70 yaşında"

Bir haftadır suların kesik olduğunu belirten Fevziye Polat, "Su yok. Dışarıdan su taşıdık, getirdik. Bulaşıklar, lavabo doldu. Plastik bardak, tabak getirdik. Benim oğlan işten geliyor, banyo yapacak, su yok. Torun okula gidiyor, banyo yapacak su yok. Forması yıkanacak. Kendi suyu var ama Lalahan'ın suyunu başka yere götürüyorlar. Bayağı zorluk çektik. Kendim de rahatsızım, astım hastasıyım. Bidonları, su doldurmuşuz ki sular gittiği zaman zorluk çekmeyelim. Beyim aşağıdan bidonları su doldurup öyle getiriyor, kendisi 70 yaşında. Su yetmiyor ki. Biz evde 6 nüfusuz. Bir koku girdi binaya, inan kapıyı açamıyordum" diye konuştu.

"Kesinti olabilir, en azından bir haber verilse, akşamları gelse"

Susuz kalınan günlerde yaşadığı zorlukları anlatan Pelin Öztürk, "Cuma akşamı gitti. Çarşamba gününe kadar gelmedi. Salı günü geldi, 1 saatliğine. O da tekrardan geri gitti. Azaltma değil, akşam azdı zaten geliyordu, biliyorduk gideceğini. Normalde böyle sık sık oluyor, kesiliyor. Biz dedik hani sabah gelir, ama gelmedi sular. Sonra 5 gün oldu gelmedi. Haliyle çocuklar var. Yıkayamadım onları hafta sonu. Okula gidiyorlar. Yemektir, bulaşıktır, çamaşırdır hepsi öyle kaldı. Sularımız yoktu. Aşağıdan gidip getiriyorduk. Camide, muhtarlıkta su dağıtıyorlardı. Oradan gidip getiriyorduk olduğu kadar. Bize hiçbir bildiri gelmedi. Cevap alamadık, dönüş yapılmadı. Kesinti falan olabilir ama en azından bir haber verilse, akşamları gelse su yine sabah gitse. Mağdur oluyoruz. Bir an önce bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz. Olabilir, gidebilir de ama bu kadar uzun bir sürede bayağı zorluk çektik" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

