Manavgat\'ta Hortum Hasarı

'DUAMIZ, CAN KAYBI YOK'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortumun zarar verdiği bölgelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "9- 10 serada hasar oluştu. 5 evin çatısını attı. Ahırlar yıkıldı. Duamız, can kaybımız yok. TARSİM ile görüştük. Müracaat eden üyelerin eksperlerini atadılar. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarına başladı. Dün buradaydık, bugün de sahadayız. Tespitler yapılıyor. Şu an net bir rakam yok zararla ilgili. Üreticilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

'SERAMIZ ŞU AN BİTİK DURUMDA'

Sera üreticisi Mustafa Mert Yılmaz, "Mahallemizde afet oldu. Seramız şu an bitik durumda" dedi. Karacalar Mahallesi Muhtarı Şevket Kaplan da "Saat 19.00 sıralarında hortum çıkması sebebiyle bölgemizde toplam 10 seramız, 2 zeytinliğimiz hasar almış durumda. Tamamen bitmiş olan seralarımız var, sigortalı olan seralarımız var. Sahadayız, tespitler yapılıyor. Rüzgar devam ediyor. İnşallah gece aynısını yaşamayız" diye konuştu.