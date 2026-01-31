Manavgat'ta Hortum Zararları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manavgat'ta Hortum Zararları İncelendi

Manavgat\'ta Hortum Zararları İncelendi
31.01.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Manavgat'ta hortumdan etkilenen tarım alanlarını inceledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde fırtına ve hortumdan etkilenen sera ve tarım alanlarını inceledi.

İlçede afetten etkilenen çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, zarar gören sera ve tarım arazilerini gezdi, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumun tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını söyledi.

Manavgat'ta yaklaşık 390 dönüm sera alanının zarar gördüğünü belirten Bayraktar, 10 dönüm zeytin ve avokado bahçesinin de afetten etkilendiğini ifade etti.

Afetten 48 çiftçinin zarar gördüğünü dile getiren Bayraktar, "Bu alanların 248 dönümü sigortalı, 142 dönümü ise sigortasız. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, çilek, karpuz fideleri ile muz, avokado ve zeytin ürünlerinde ciddi hasar var." dedi.

Doğal afetlerin tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, "TARSİM'i Türkiye genelinde daha fazla çiftçiye ulaştırmamız, daha geniş alanlarda etkin hale getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"İnşallah bu yıl, geçen yıl gibi afetlerle anılmaz"

Bayraktar, sigortası olmayan üreticilerin de desteklenmesi gerektiğini belirterek, 2025'te 65 ilde yaşanan don felaketinin ardından sigorta kapsamı dışında kalan üreticilere yapılan yardımları hatırlattı.

Aynı desteğin Manavgat'taki hortum, sel ve dolu afetlerinden etkilenen üreticiler için de sağlanmasını talep ettiklerini aktaran Bayraktar, yaptıkları tespitleri Ankara'da ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını söyledi.

Üreticilere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Bayraktar, "İnşallah bu yıl, geçen yıl gibi afetlerle anılmaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Manavgat, Fırtına, Fırtına, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Hortum Zararları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu

12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
12:11
Rakam dudak uçuklatıyor İşte Fenerbahçe’nin borcu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 12:32:20. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Hortum Zararları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.