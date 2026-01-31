Manavgat\'ta Hortum Zararları İncelendi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manavgat'ta meydana gelen hortumdan zarar gören tarım alanları ve seralarda incelemelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hortumdan zarar gören sera ve tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hortumun tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını, Manavgat'ta yaklaşık 390 dönüm sera alanının zarar gördüğünü belirten Bayraktar "390 dönüm seranın yanında 10 dönüm zeytin ve avokado bahçesi de afetten etkilendi. Afetten 48 çiftçimiz zarar gördü. Bu alanların 248 dönümü sigortalı, 142 dönümü ise sigortasız. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, çilek, karpuz fideleri ile birlikte muz, avokado ve zeytin ürünlerinde ciddi hasar var. Doğal afetler tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkilemektedir. Afetler artarak devam ediyor. TARSİM'i Türkiye genelinde daha fazla çiftçiye ulaştırmamız, daha geniş alanlarda etkin hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Sigortası olmayan üreticilerin de desteklenmesi gerektiğini belirten Bayraktar "2025 yılında 65 ilde yaşanan don felaketinin ardından sigorta kapsamı dışında kalan üreticilere yardımlar yapıldı. Aynı desteğin Manavgat'taki hortum, sel ve dolu afetlerinden etkilenen üreticiler için de sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Üreticilerin en önemli sorunlarından bir tanesinin de krediye erişimde yaşadığı sorunlar olduğunu belirten Bayraktar, "Üreticilerimiz kredi alma yönündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. Yaptığımız tespitleri Ankara'da ilgili bakanlıklarımızla paylaşacağız. İnşallah 2026 yılı, 2025 yılı gibi afetlerle anılmaz. Çiftçilerimize tekrar geçmiş olsun" dedi.

İncelemelerin ardından Manavgat Ziraat Odasına ait Doğançam Mahallesi'nde bulunan Zeytinyağı Fabrikasına gelen Bayraktar, fabrikada incelemelerde bulundu ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin'den fabrika hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Ziraat Odalarının üreticilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarda bulunduğuna dikkat çeken Bayraktar "Manavgat Ziraat Odamız bu konuda en önde gelen odalarımızdan bir tanesidir. Taşağıl'da bulunan fabrikanın ardından burada yeni bir zeytinyağı fabrikası açarak üreticilerimize yarar sağlamıştır. Ben başta başkanımız Rasim Metin olmak üzere yönetim kurulu ve meclis üyelerimizi kutluyorum" dedi. - ANTALYA