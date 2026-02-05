Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Manavgat'ta Motosiklet Kazası

Manavgat\'ta Motosiklet Kazası
05.02.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta ters yönde giden motosiklet hafif ticari araca çarptı, sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters istikamette seyir halindeki motosikletin hafif ticari araç ile çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücünün, 250 metre ileride meydana gelen kazaya müdahale eden trafik ekibinin uygulama yaptığını düşünerek geri dönüp ters istikamette kaçmaya çalıştığı bildirildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosikletliye sürücü belgesinin yetersiz olması ve abartılı egzozdan 23 bin 258 TL ceza uygulandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elemnur D.'nin kullandığı 16 E 6144 plakalı hafif ticari araç, Yemişli Mesire Alanı önüne geldiğinde ters istikamette seyir halindeki Muhammed P.Ç.'nin kullandığı 07 BYG 827 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü başını hafif ticari aracın camına çarparak yaralanırken, motosiklet yol kenarındaki çelik bariyerlerin arasına sıkıştı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayı gören vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün Alanya istikametine seyir halindeyken, kazanın meydana geldiği noktaya 250 metre mesafede meydana gelen kaza için önlem alan trafik ekiplerini görünce uygulama yaptıklarını zannederek ters istikamette kaçmaya çalıştığı sırada karşısından gelen hafif ticari araca çarptığını belirttiler.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsüne, sürücü belgesinin yetersiz olması ve abartılı egzozdan 23 bin 258 TL ceza uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:20:27. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.