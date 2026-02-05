Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters istikamette seyir halindeki motosikletin hafif ticari araç ile çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücünün, 250 metre ileride meydana gelen kazaya müdahale eden trafik ekibinin uygulama yaptığını düşünerek geri dönüp ters istikamette kaçmaya çalıştığı bildirildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosikletliye sürücü belgesinin yetersiz olması ve abartılı egzozdan 23 bin 258 TL ceza uygulandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elemnur D.'nin kullandığı 16 E 6144 plakalı hafif ticari araç, Yemişli Mesire Alanı önüne geldiğinde ters istikamette seyir halindeki Muhammed P.Ç.'nin kullandığı 07 BYG 827 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü başını hafif ticari aracın camına çarparak yaralanırken, motosiklet yol kenarındaki çelik bariyerlerin arasına sıkıştı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayı gören vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün Alanya istikametine seyir halindeyken, kazanın meydana geldiği noktaya 250 metre mesafede meydana gelen kaza için önlem alan trafik ekiplerini görünce uygulama yaptıklarını zannederek ters istikamette kaçmaya çalıştığı sırada karşısından gelen hafif ticari araca çarptığını belirttiler.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsüne, sürücü belgesinin yetersiz olması ve abartılı egzozdan 23 bin 258 TL ceza uygulandı. - ANTALYA