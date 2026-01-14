Manavgat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Manavgat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

14.01.2026 10:12
Kırmızı ışık ihlali sonrası hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolu Taşağıl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden gelip yeni Antalya-Konya yoluna dönmekte olan Ahmet A.'nın kullandığı 07 YT 069 plakalı hafif ticari araç, Kadir E.'nin kullandığı 42 AGE 887 plakalı minibüse yandan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen hafif ticari aracın çarptığı minibüs kavşaktaki refüje devrildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet A. ile minibüste yolcu olarak bulunan Yusuf E., Mikail E., İbrahim E. ve Hakan E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Manavgat, 3-sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

