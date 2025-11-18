Manavgat'ta Turizm Çalışanlarına Cinsel Taciz Eğitimi - Son Dakika
Manavgat'ta Turizm Çalışanlarına Cinsel Taciz Eğitimi

18.11.2025 10:10
Manavgat Belediyesi, turizm sektöründe çalışan personele yönelik 'Cinsel İstismar ve Tacizi Tanımak, Önlemek ve Bildirmek' konulu farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde cinsel istismar ve taciz ile yasal bildirim süreçleri ele alındı.

Manavgat Belediyesi, turizm sektöründe çalışan personele yönelik "Cinsel İstismar ve Tacizi Tanımak, Önlemek ve Bildirmek" konulu farkındalık eğitimi düzenledi.

Manavgat Belediyesi, turizm sektöründe çalışan personele "tacizi tanıma" eğitimi verdi. Belediyenin Psikolojik Danışmanlık Birimi bünyesinde görev yapan psikologlar Emine Aycan Yıldız ve Elif Seçil Seçilir tarafından talepte bulunan otellerde gerçekleştirilen eğitimde, cinsel istismar ile tacizin tanımı ve yasal bildirim süreçleri ele alındı.

Eğitim kapsamında katılımcılara, olası istismar vakalarının nasıl fark edileceği ve ilgili kurumlara yapılması gereken resmi bildirim süreçlerine ilişkin bilgi aktarıldı.

Psikologlar, turizm çalışanlarının bu tür durumlarda doğru yaklaşım sergilemesinin hem mağdurun korunması hem de hukuki sürecin sağlıklı işletilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

