MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI - Son Dakika

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu kullanımını engelleme amacıyla yaptığı 2 operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde gençleri uyuşturucudan korumak amacıyla uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Sarılar Mahallesi'nde 3 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçen jandarma E.D., İ.D. ve B.D.'nin evinde arama yaptı. Aramada 18 gram eroin ve 31 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

İlçe merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 suç kaydı olan Ö.Y. ile 19 suç kaydı olan S.İ. ve 6 suç kaydı bulunan G.G. yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 5 gram metamfetamin ve 8 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden G.G. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.