Manavgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Şüpheli R.U.'nun ev ve iş yerinde gerçekleştirilen aramada, 50 gram skunk, bir hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 82 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.