Manavgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda skunk ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparat ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda M.Z. isimli şüpheliye ait araçta ve ikamette yapılan aramalarda, 250 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA