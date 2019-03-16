Son Dakika Haberleri: Manchester City Kupada Yarı Finalde

Manchester City Kupada Yarı Finalde

32 dakika önce

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda Swansea City'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

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Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda Swansea City'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Liberty Stadı'nda Swansea City'ye konuk olan Manchester City, 20. dakikada Matt Grimes'in penaltı ve 29. dakikada Bersant Celina'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapadı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Bernardo Silva ile farkı bire indiren, 78. dakikada Kristoffer Nordfeldt'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Manchester ekibi, Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun 88. dakikadaki golüyle tur biletini aldı.

Agüero, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:55 Kaynak: AA

İngiltere, Swansea City, Manchester City, Manchester, Spor
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