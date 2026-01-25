Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Yendi - Son Dakika
Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Yendi

Manchester United, Arsenal\'ı 3-2 Yendi
25.01.2026 21:54
Manchester United, Arsenal'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı 3-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal ile Manchester United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, müsabakanın 29. dakikasında Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk takım 37. dakikada Bryan Mbeumo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda 50. dakikada Patrick Dorgu'nun kaydettiği golle Manchester United 2-1 öne geçti. Arsenal, mücadelenin 84. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağlarken, Manchester temsilcisi 87. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Manchester United, puanını 38 yaptı ve 4. sırada yer alıyor. Ligde 7 maç sonra kaybeden Arsenal ise bu sezonki 3. mağlubiyetini alırken, haftayı 50 puanla liderlik koltuğunda kapadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

