Manchester United'da 10 eksik! Derbide Manchester City'nin iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester United'da 10 eksik! Derbide Manchester City'nin iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Manchester United'da 10 eksik! Derbide Manchester City'nin iddaa oranı...

6 saat önce

Bu bir ilandırBir tarafta Manchester City, diğer tarafta Manchester United! Old Trafford'da oynanacak İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı öncesi Kırmızı Şeytanlar'da ciddi eksikler var...SOLSKJAER'İN BAŞI SAKATLIKLARLA DERTTE!

Manchester United'da 10 eksik! Derbide Manchester City'nin iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


Bir tarafta Manchester City, diğer tarafta Manchester United! Old Trafford'da oynanacak İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı öncesi Kırmızı Şeytanlar'da ciddi eksikler var...

SOLSKJAER'İN BAŞI SAKATLIKLARLA DERTTE!


Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, her ne kadar maç öncesi yapılan basın toplantısında; "Derbilerde her şey atmosfere ve anlık kararlara bağlıdır" dese de, tam 10 isimden bu akşam oynanacak olan karşılaşmada faydalanamayabilir!


Scott McTominay, Paul Pogba kesin olarak yok.


Eric Bailly, Timothy Fosu-Mensah, Marcos Rojo ve Axel Tuanzebe'nin yetişmesi beklenmiyor.


Jesse Lingard, Harry Maguire, Anthony Martial ve Luke Shaw ise maç saati netleşecek.


Maç saati netleşecek isimlerden Maguire haricindeki diğer 3 isim hastalıkları sebebiyle geçtiğimiz hafta sonu Wolves ile oynanan Federasyon Kupası karşılaşmasında boy gösterememiş, İngiliz stoper ise o maçta ufak bir sakatlık geçirmişti.


Manchester City'nin iddaa oranı 1,45!


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MİSLİ.COM ÜYELERİ GOLLERE OYNUYOR!


Bu kritik karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyeleri, "KG VAR" ve "2.5 ÜST" tercihlerine yoğunlaşmış durumda...


Üyelerin yaklaşık %11.2'si maçta her iki ekibin de gol atacağını, %12.7'si ise en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.


"KG VAR" iddaa oranı 1,50 - "2.5 ÜST" ise 1,45!


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Yeni iddaa oyunları, yüksek oranlar,

Manchester United, Manchester City, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:28 
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