Mandelson, Epstein için Rusya vizesi aradı

06.02.2026 03:16
Eski büyükelçi Mandelson, Epstein'a Rusya vizesi sağlama girişimlerini ortaya koyan belgeler yayımlandı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde, İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'un, Epstein'e Rusya vizesi temin edilmesi konusunda devreye girdiği yazışmalar yer aldı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarındaki yazışmalara göre, Epstein, Kasım 2010'da Moskova'ya kısa süreli seyahat planladığı sırada Mandelson'a e-posta göndererek, Rusya vizesi alamadığını ve bu konuda yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Epstein'in mesajına saatler içinde yanıt veren Mandelson, vize konusunda destek olabileceğini bildirdi ve ertesi gün bir yakınının vizelerle ilgilendiğini aktardı.

Belgelerde, Epstein'in Rusya'ya gitme sebebine dair Mandelson'un bilgi sahibi olup olmadığına ilişkin bir ifadeye rastlanmadı.

Belgeler, Moskova seyahatinin vize işlemlerindeki gecikmeler nedeniyle iptal edildiğini ve Epstein'in ekibinin Mandelson'un çevresine "yardımları için teşekkür ettiğini" ortaya koydu.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'e, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi üyeliğinden, dün de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.

Kaynak: AA

