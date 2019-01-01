Son Dakika Haberleri: Manevi Kızından Açıklama

Manevi Kızından Açıklama

18 dakika önce

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gülriz Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal, sosyal medyadan Sururi'nin fotoğrafını paylaşarak "Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak.

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gülriz Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal, sosyal medyadan Sururi'nin fotoğrafını paylaşarak "Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak. Güle güle Gülriz her şey için teşekkür ederim" yazdı. Ünlü sanatçı Gülriz Sururi, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı bugün defnedilirken, Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkarta, Sururi'nin sessiz bir defin istediği için sanatçının cenaze törenini kimseye haber vermediklerini belirtti. Özkarta, sosyal medya hesabından usta sanatçının resmini paylaşarak yaptığı açıklamada, "Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak. Güle güle Gülriz her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Gülriz Sururi, Güncel
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