Alternatif rock müziğin sevilen grubu MaNga, Bağcılar 15 Temmuz Meydanı'nda konser verdi. Meydanı dolduran 80 bin kişi, MaNga'nın sevilen şarkılarıyla adeta kendinden geçti. MaNga sahne performansıyla meydanda toplanan binlerce müzikseveri bir kez daha kendisine hayran bırakırken konseri izleyenler bir an olsun yerinde duramadı.

Kaynak: İHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MaNga Bağcılar'da 80 bin kişiye konser verdi - Son Dakika

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