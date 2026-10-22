Esin Bahat\'ın çiğ köfte dükkânı önünde poz verdiği 9 yıllık fotoğraf sosyal medyada yayıldı

Manifest grubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esin Bahat'ın geçmişine ilişkin bir paylaşım gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan fotoğrafta, Bahat olduğu belirtilen genç bir kadının çiğ köfte dükkânının önünde poz verdiği görülüyor.

Fotoğrafın yaklaşık 9 yıl önce çekildiği ve Bahat'ın o dönemde söz konusu işletmede çalıştığı iddia edildi.

ESKİ HALİYLE YENİ TARZI YAN YANA GETİRİLDİ

Paylaşımın ardından Bahat'ın geçmişteki fotoğrafıyla günümüzdeki profesyonel çekimleri yan yana getirildi. Eski görüntüde siyah kıyafetleri ve deri ceketiyle poz veren genç kadın, yeni fotoğrafta ise sahne tarzını yansıtan iddialı bir kombinle görülüyor.

ESKİ FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Manifest grubuyla müzik kariyerini sürdüren Bahat'ın yıllar önceki yaşamına ilişkin iddia, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Esin Bahat'ın çiğ köftecide çalıştığı yönündeki paylaşımla ilgili kendisinden henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.