Manisa BBSK: "Karagümrük taraftarı maçtan önce sosyal medyadan futbolcularımızı tehdit etmiştir"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, geçtiğimiz 21 Mayıs Salı günü Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldukları TFF 2. Lig Play Off Yarı Final müsabakasıyla ilgili yayınladığı mesajda, "Maçtan bir gece önce Fatih Karagümrük taraftarlarının kamp yaptığımız otele patlayıcı ve yanıcı maddelerle gelerek olay çıkarması ise futbolcularımızın psikolojisini bozmuştur. Saha içinde, saha dışında yaşanan olayları ve hakem hatalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldukları maç ile ilgili olarak bir kınama mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadık. Futbola ve diğer spor branşlarına çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu zamana kadar birçok kez haksızlıklarla karşı karşıya kaldık ve birçok maçımızda aleyhimize verilen kararlarla önemli puanlar kaybettik, sesimizi çıkarmadık. Ancak son olarak Fatih Karagümrük maçı öncesinde ve maç içinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur ve bizleri patlama noktasına getirmiştir. 21 Mayıs 2019 tarihinde Vefa Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük maçı öncesinde ve maç içinde yaşanan olaylar sonrasında böyle bir açıklama yapmaya karar verdik. Fatih Karagümrük taraftarları maçtan önce sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda açık ve net olarak futbolcularımızı tehdit etmişlerdir. Fatih Karagümkürspor'lu taraftarların antrenman öncesinde kendi futbolcularını tribünlere çağırırken, o görüntülerde silah sesleri net olarak duyulmuştur. Ayrıca Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar'ın, 'Onları buraya gömeceğiz' açıklamasını ise büyük bir şaşkınlıkla ve üzüntüyle izledik. Paylaşılan o videoda ayrıca bazı Fatih Karagümrük'lü futbolcuların, 'Siz dışarıda gerekeni yapın, bizde sahada gerekeni yapacağız' sözleri ise Türk futbolu adına utanç verici bir olaydır. Maçtan bir gece önce Fatih Karagümrük taraftarlarının kamp yaptığımız otele patlayıcı ve yanıcı maddelerle gelerek olay çıkarması ise futbolcularımızın psikolojisini bozmuştur. Maçtan önce yaşanan bu talihsiz olaylara ve yapılan tehditlere bir de maçın hakemi Özgür Yankaya'nın yanlı tutumu eklenmiştir. Maçın hakemi Özgür Yankaya,90 dakika boyunca tüm takdir haklarını Fatih Karagümrük'ten yana kullanmıştır. Maçın henüz başında Erkan Zengin'in futbolcumuz Onur Kolay'a attığı tokadı görmemezlikten gelen Özgür Yankaya ve yardımcıları, maçın ikinci yarısında ise köşe gönderinde yan hakemin gözü önünde gelişen pozisyonda yine Erkan Zengin'in, futbolcumuz Emir Alagöz'e attığı dirseği pas geçmiştir. Erkan Zengin, bu pozisyonlarda nasıl oyundan atılmamıştır. Maçın ikinci yarısında İsmail Haktan Odabaşı, rakip ceza sahası içerisinde yere indirilmiş ve maçın hakemi Özgür Yankaya bu pozisyonda 'devam' kararı vermiştir. Maçın sonlarında ise Fatih Karagümrük kalecisi Tarık Çetin, futbolcumuz Erhan Kara'yı ceza sahası içinde yumrukla yeri indirmiş ve ne yazıktır ki maçın hakem üçlüsü bu pozisyonu da es geçmiştir. Aynı pozisyon bugün oynanan Esenler Erokspor- Van Büyükşehir Belediyespor maçında yaşanmış ve penaltı kararı verilmiştir. Özgür Yankaya ve yardımcılarının bu pozisyonu izleyip ellerini vicdanlarına koymalarını istiyoruz. Maç içinde futbolcularımız, Fatih Karagümrük'lü futbolcuların küfürlerine ve fiziki müdahalelerine maruz kalmışlardır. Fatih Karagümrük'lü Erkan Zengin, futbolcumuz Sami Can Keskin'e maç boyunca fiziki olarak saldırıda bulunmuş ve futbolcumuzun boynunda önemli yaralar oluşmuştur. Ayrıca maç öncesinde oluşturulan psikolojik baskı, tehdit dolu mesajlar ve paylaşımlar nedeniyle başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz, karşılaşmayı protokol tribününde değil, başka bir bölümde izlemek zorunda kalmışlardır."



"Şiddetle kınıyoruz"



Fatih Karagümrük maçında yaşanan olayların üzüntü verici olduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti: "Bu tür hareketler ve olaylar Türk futbolunu geriye götürmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Bizler Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak her zaman Türk futbolunda saygınlığıyla anılacak bir camia olmaya çalıştık. Bu çizgimizin dışına bu zamana kadar çıkmadık, bundan sonrada çıkmayacağız. Fatih Karagümrük maçı öncesinde saha içinde,saha dışında yaşanan olayları ve hakem hatalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak şiddetle kınıyoruz." - MANİSA

