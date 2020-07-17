Manisa, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurladı - Son Dakika

Manisa, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurladı

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit düşen özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram, memleketi Manisa'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit düşen özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram, memleketi Manisa'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde Manisalılar, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurlamanın üzüntüsünü yaşadı.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez


Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 7 emniyet mensubu şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan Manisalı özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram (30) şehit düştü. Dün akşam saatlerinde Van'da yapılan törenden sonra gece geç saatlerde memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirilen Onur Ramazan Bayram'ın naaşı öğle saatlerinde Alaşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak ailesinin yaşadığı Soğuksu Mahallesine getirildi. Genç polis memuru için burada helallik alınıp dua edildi. Daha sonra şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Cenazede, anne Semra, baba Nail Bayram ve kardeşi Cenap Bayram ayakta durmakta zorlanırken, büyük üzüntü yaşayan aile bireylerini, yakınları ve şehidin meslektaşları teskin etmeye çalıştı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da en önde omuzladı. Tekbir ve dualar eşliğinde cenaze aracına götürülen Onur Bayram Ramazan'ın naaşı, Alaşehir Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.


Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe protokol üyeleri, askeri ve siyasi erkan, şehit polisin yakınları, silah arkadaşları ve yüzlerce Manisalı vatandaş katıldı.


Alaşehir'de bir hafta içinde ikinci şehit acısı


Öte yandan Alaşehir ilçesi bir hafta içerisinde ikinci şehidinin yasını tutuyor. 9 Temmuz tarihinde de Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada Alaşehirli Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar şehit olmuştu. - MANİSA

Manisa, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:45 Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:15 Kızılay Başkanı, kurban vekalet hisse ücretlerini açıkladı 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
19:45
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Kızılay Başkanı, kurban vekalet hisse ücretlerini açıkladı
17:15
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 21:11:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]