Kula'da 304 konutluk TOKİ inşaatı başladı - Son Dakika

Manisa'ın Kula ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılacak 304 konutun inşaatı başladı.

Kula ilçesindeki projenin yapılacağı alanda zemin düzenleme çalışmalarını inceleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, gazetecilere, 40 bin metrekarelik alanda konutların yanı sıra cami ve sosyal donatı alanlarının yer alacağını belirtti.

Kula'da fay hatlarının olduğunu hatırlatan Tosun, "Yakabağ mevkisi olarak geçen bu bölge zemini yapılan etütlerde sağlam çıkıyor. Dolayısıyla yapılacak binalarda olası bir depreme karşı dayanıklı olacak." dedi.

Kula'daki inşaat çalışmalarının 400 günde tamamlanması hedefleniyor.