Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin (2) - Son Dakika

CAMİ MİNARESİNDEKİ ÇATLAKLAR BÜYÜDÜ

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Süleymanlı Çarşı Camii'nin minaresinde, 22 Ocak'taki 5.4'lük depremde oluşan çatlaklar, artçı sarsıntılar nedeniyle büyüdü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, dün saat 19.47'deki 4.3 ve saat 20.55'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremlerin, minaredeki çatlakların daha da büyümesine neden olduğu belirtildi. Süleymanlı Çarşı Camii Derneği Başkanı, emekli imam Ali Köksal, "Dün akşam yine sarsıldık. 14 gün önce meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deremde camimizin ikinci şerefesinin üzerinde alem bağlantısının olduğu bölümde çatlaklar meydana geldi. Minare şu an için tehlike yaratıyor, ilgililere bildirdik. İlgililer de gelip minaredeki hasarın yerini tespit etti. Caminin iki şerefesinden üst kısımdaki ikinci şerefenin alınıp, tek şerefeye düşürülmesine karar verildi. Camimiz ibadete açık. Caminin içinde ibadete engel olacak bir hasar yok. Minarenin yakınındaki evde yaşayan 1 kişi vardı. O da şu an evi terk edip, çadıra geçti. O nedenle çok büyük tehlike yok ama bir an önce minarenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

İlçede dün akşam meydana gelen 2 depremin merkez üssü olan kırsal Medar Mahallesi'ne yakın yerleşim merkezi Süleymanlı Mahallesi'ndeki bazı metruk binaların iç kısımlarında da çatlaklar oluştuğu belirtildi.

GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİLER

Öte yandan dün akşam depremlerin ardından evlerine girmeye korkanlar, Süleymanlı Mahallesi futbol sahası üzerine kurulan AFAD çadırlarında geceyi geçirdi. Çadırların önünde ateş yakanlar, ısınmaya çalıştı. Akhisarlılar, bir an önce depremlerin sona ermesi için dua ettiklerini söyledi.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa),