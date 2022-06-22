Manisa'da entegre tesiste çıkan yangında 350 ton saman küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da entegre tesiste çıkan yangında 350 ton saman küle döndü

22.06.2022 21:04
Manisa'da entegre tesiste çıkan yangında 350 ton saman küle döndü

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde entegre bir tesisin saman ve buğday deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde entegre bir tesisin saman ve buğday deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangında 350 tondan fazla saman kül olurken tonlarca buğday da kullanılamaz hale geldi.

Yangın 17.30 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Koldere Mahallesi'ndeki bir entegre tesiste çıktı. Saman ve buğday depolarının olduğu kısımda bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede tesis duman altında kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan yangında yaklaşık 350 ton saman kül olurken tonlarca buğday da kullanılamaz hale geldi.  Yangın sırasında tesiste bulunan Osman Durbay, alevlerin bir anda yükseldiğini söyledi. Saman kuru olduğu için itfaiye gelene kadar alevlerin her yeri kapladığını ve yaklaşık 300-350 ton samanın yandığını ifade eden Durbay, depolardaki buğdayların da zarar gördüğünü belirtti.


YORUMLAR
500
Tavuk işletmesinde zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı Tavuk işletmesinde zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı Manisa'da, tavuk işletmesinde balçık temizliği yapan 10 işçi zehirlendi Manisa'da, tavuk işletmesinde balçık temizliği yapan 10 işçi zehirlendi
Kaynak: DHA

Saruhanlı, Koldere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da entegre tesiste çıkan yangında 350 ton saman küle döndü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:43 Sri Lanka Başbakanı ülkesinin ekonomisinin tamamen çöktüğünü açıkladı! Çözüm için 4 ile görüşme yapılacak
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
20:25 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşyası çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandı
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 21:07:43. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da entegre tesiste çıkan yangında 350 ton saman küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement