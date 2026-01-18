Manisa'da Esnaf: Durum Çok Kötü

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e dert yanan Manisalı esnaf, "Gidişat çok kötü. Sadece odun kömür değil, soba malzemelerini, kovayı alamıyorlar. Kovanın birinci, ikinci kalitesi var. Biri 200 lira, diğeri 250 lira. Adam o aradaki 50 lirayı verip birinci kalite kovayı alamıyor. Kışa giriş şartlarında bir ton iyi kömür alsan 8 bin 500 lira, 10 çuval odun alsan 10 bin lira para. Borusu, kovası, sobası 15-16 bin liraya denk gelir. Bizim vatandaşımızın cebinde 15-16 bin lira para yok" dedi. Başevirgen ise, "Dar gelirli, ısınmak için son çaresi olan odunu, kömürü de alamaz oldu" diye konuştu.

Başevirgen, Manisa genelinde ziyaret ettiği kömürcülerden vatandaşın durumunu dinledi. Bir kömürcü durumu Başevirgen'e, şöyle anlattı:

"Tonla satış çok az. Ekonomik durumları söylemeye gerek yok. Torbası 200 lira. Adam 2-3 torba almaya geliyor, onla idare etmeye çalışıyor. 3 günde yakacaksa 10 günde yakmaya bakıyor. Yani durumlar fena. Eskiden gelirler daha fazlaydı, şimdi emeklinin hali belli. Zaten odunu kömürü yakanlar emekliler, garibanlar."

Vatandaşın alım gücünün olmadığını söyleyen esnaf, "Elimdeki mal biterken sipariş veriyorum, gidip satıp geliyorum. Eskiden 10 araba mal satıyorsak şimdi 1 araba, 2 araba ancak satabiliyoruz. 10 torbanın birisi veresiye. Bugün biri aradı 10 torba kömür istedi, öbür ay vereceklerini söylediler. Emeklinin kömüre para verme şansı yok. Vade yapıyoruz, uzatıyoruz. Para alamadığımız oluyor" diye konuştu.

"Bizim vatandaşımızın cebinde 15-16 bin lira para yok"

Tonla kömür satış döneminin bittiğini ifade eden bir diğer esnaf da şunları kaydetti:

"İnsanların durumları yok. Adam odunu bir çuval alıyor. Benim dede mesleğim, eskiden böyle değildi. Eskiden 500 kilo, bir ton alıyorlardı, odun pahalıydı fiyatını sormuyorlardı. Şimdi günü nasıl geçireceklerinin derdindeler. Gidişat çok kötü. Sadece odun kömür değil, soba malzemelerini, kovayı alamıyorlar. Kovanın birinci, ikinci kalitesi var. Biri 200 lira diğeri 250 lira adam o aradaki 50 lirayı verip birinci kalite kovayı alamıyor. Kışa giriş şartlarında bir ton iyi kömür alsan 8 bin 500 lira, 10 çuval odun alsan 10 bin lira para. Borusu, kovası, sobası 15-16 bin liraya denk gelir. Bizim vatandaşımızın cebinde 15-16 bin lira para yok."

"İnsanlar yakacakla yiyeceğe harç buluyor, borç buluyor almaya çalışıyor"

Başka bir esnaf ise "Tüp var israf olmasın diye yakmıyorum, çayı dışarıdan söylemek yerine sobada demliyorum. O kadar kısıyoruz. İnsanların durumu yok, alamıyor. Biri kız biri erkek iki torunum var. Saat sabah 05.30'da kalkıyorlar, birisi lokantaya çıraklığa gidiyor, birisi fırına gidiyor. Bu çocuklar şimdiden idare derdine düştüler yokluktan. Onların kendi çocukları yatıyor mu, sabah kalkıp işe gidiyor mu? İnsanlar yakacakla yiyeceğe harç buluyor, borç buluyor almaya çalışıyor. Vatandaş eskiden tonla alıyordu, şimdi günlük, perakende olarak bir torba iki torba alabiliyor. Tonla alanlarda oluyor az da olsa ama nasıl alıyorlar bir de onlara sormak lazım."