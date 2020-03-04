Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tırın işçi servisine çarpmasıyla sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tırın işçi servisine çarpmasıyla sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.45'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur S. yönetimindeki 35 HAN 93 plakalı tır önünde bulunan Meftun Ş. yönetimindeki 45 J 5616 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Çarpma sonucu işçi servisi önünde bulunan Ahmet Ö. yönetimindeki 35 KJH 66 plakalı tıra çarptı. İki tırın arasında kalmasıyla işçi servisi hurdaya dönerken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada iki tırın arasında kalan 45 J 5616 plakalı işçi servisinde bulunan işçiler Leyla Şen (52) ve Meryem Kocu (50) hayatını kaybederken işçi servisinde yaralanan 8 işçi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Barış Gezici/İHA)

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne ve oğlunun römorkun altında kalmaktan saniyelerle kurtuluşunu güvenlik kamerası kaydetti
Galatasaray, Manisa FK'nin 15 yaşındaki oyuncusu Efe Kansız'ı kadrosuna kattı Son dakika: Yunan güvenlik güçleri sınırdaki göçmenlere ateş açtı: 1 ölü 5 yaralı Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:23 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:24:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]