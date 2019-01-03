Son Dakika Haberleri: Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu

Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sözde "mütevelli heyeti"nde olduğu öne sürülen A.E. (49), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alahıdır Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen kadın şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:01 Kaynak: AA

Ahmetli, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar

Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 22:42:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]