Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Manisa
'nın Ahmetli
ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sözde "mütevelli heyeti"nde olduğu öne sürülen A.E. (49), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alahıdır Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadın şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:01 Kaynak: AA
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