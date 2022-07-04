Manisa'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

04.07.2022 18:32
Manisa'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa'da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Turgutlu çevre yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı.

MANİSA (İHA) – Manisa'da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Turgutlu çevre yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, yol uzun süre trafiğe kapandı.

Şehzadeler ilçesinden geçen ve yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Turgutlu çevre yolunda saat 16.40 sıralarında Turgutlu istikametine seyir halinde olan B.T. (52) yönetimindeki 45 U 7057 plakalı tır ile karşı yönden gelen Y.G. idaresindeki 45 N 1834 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki tır yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, sürücülerden B.T. yaralandı. Yaralı B.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol tırların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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