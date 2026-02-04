Manisa'da Jandarma Toplantısı - Son Dakika
3. Sayfa

Manisa'da Jandarma Toplantısı

Manisa\'da Jandarma Toplantısı
04.02.2026 10:28
Vali Özkan, Jandarma'nın suç önleme ve risk yönetimindeki rolünü vurguladı.

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı'nın 2025 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Vali Vahdettin Özkan, jandarmanın risk yönetimi ve planlama kültürüyle suçun oluşmadan önlenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı teşkilata övgüde bulundu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın 2025 yılı değerlendirme toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya ilçe jandarma komutanları ile birim amirleri katıldı.

Değerlendirme toplantısında; yıl boyunca yürütülen faaliyetler, suçla mücadelede alınan tedbirler ve elde edilen sonuçlar, trafik güvenliği ve denetim çalışmaları, kırsal alanlarda uygulanan güvenlik tedbirleri ile uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve operasyonlar ele alındı. Ayrıca vatandaş odaklı hizmet anlayışı, kurumlar arası koordinasyon ve önümüzdeki döneme ilişkin planlanan çalışmalar değerlendirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Şen, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 2026 yılında da çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan Vali Vahdettin Özkan, Jandarma Teşkilatının dönem içerisinde yürüttüğü başarılı faaliyetlere dikkat çekerek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Vali Özkan, "Kamu düzeninin tesis edilmesinde önleyici ve müdahale faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Olaylar meydana gelmeden, suç işlenmeden önce gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Öncelikle riski yönetmeliyiz. Jandarmamızın planlama kültürü, risk yönetimini başarıyla yerine getirmektedir. Türk Jandarma Teşkilatı, klasik kolluk faaliyetlerini etkin şekilde yürütürken milletimizin hissiyatına tercüman olmuş güvenilir bir kurumdur." dedi.

Vali Özkan, yapılan faaliyetlerin hukuk normlarına uygun ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesinde bilgi teknolojilerinin etkin kullanımının önemine dikkat çekti. Uyuşturucu ile mücadele konusundaki hassasiyete de değinen Özkan, "Zararlı maddelerin hedefinde neredeyse tüm toplumumuz bulunmaktadır. Sadece suça bulaşmış kişiler değil, tüm gençlerimiz için tedbirler almalıyız. Bu kapsamda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülerek okullarda, camilerde ve spor alanlarında yönlendirmeler yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede de risk yönetiminin önemine değinen Vali Özkan, bu alanda alınabilecek önlemler konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Başarı belgeleri takdim edildi

Toplantının ardından görevlerinde üstün başarı gösteren jandarma personeline Vali Vahdettin Özkan tarafından başarı belgeleri verildi. Vali Özkan, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alan Jandarma Teşkilatımız, büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapmaktadır. Kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın huzuru için kararlılıkla çalışan Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyor, tüm personelimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Manisa, Son Dakika

