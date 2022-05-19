Manisa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

19.05.2022 22:15
Manisa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde bir çukuru gören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı.

Ekiplerce alanda yapılan aramada jeneratör, kazma, kürek ve balyoz bulundu.

Olay yeri yakınlarında ellerinde başka kazı aletleri bulunan T. K. (51) ve R.E. (44), gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemi sürüyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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