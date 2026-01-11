Manisa\'da Kafeden Eve Sıçrayan Yangın

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde internet kafede başlayıp eve sıçrayan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katındaki internet kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede iş yerinin üst katındaki eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen apartmandaki 5 kişi, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Söndürülen yangın nedeniyle internet kafe kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu.
