Motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

20.05.2022 22:15

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

A.İ. (17) idaresindeki 45 ACA 610 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Bahtiyar Tosunbaş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Akça'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Murat Akça, sürücü A.İ. ve motosiklette bulunan Ayberk Yamaç'ı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Akça'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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