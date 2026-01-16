Manisa'da Okul Sporları Tenis Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
Manisa'da Okul Sporları Tenis Birinciliği Tamamlandı

16.01.2026 10:33
Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis İl Birinciliği'nde dereceye girenler belirlendi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Kız ve Erkek İl Birinciliği müsabakaları başarıyla tamamlandı.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi tenis kortlarında gerçekleştirilen Okul Sporları Tenis Yıldız Kızlar ve Erkekler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren okul takımları belli oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde Salihli Bahçeşehir Koleji birinci, Ülkem Koleji ikinci, Akhisar Koleji üçüncü ve Özel Murat Yıldırım Koleji dördüncü olurken;

Yıldız Erkekler kategorisinde Soma Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu birinci, Salihli Ova Küme Evleri Ortaokulu ikinci, Özel Soma Açık Koleji üçüncü ve Özel Salihli Koleji dördüncü sırada yer aldı. Kategorilerinde birinci olan okul takımları grup müsabakalarına katılma hakkı kazanarak Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından takdim edildi. Törende konuşan İl Müdürü Öztürk, okul sporlarında mücadele eden gençlerin ortaya koyduğu kararlılık, disiplin ve yüksek performansın, Türkiye'nin gelecekteki spor altyapısının ne kadar sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösterdiğini vurguladı. Öztürk, "Bugün sahada gördüğümüz azim, yarının milli sporcularının habercisidir. Gençlerimize doğru imkanlar ve destekler sağlandığında başarı grafiğinin ne kadar hızlı yükseldiğini hep birlikte görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Manisa'mıza modern açık ve kapalı tenis kortları kazandırdık. Manisa olarak sporda marka şehir olma hedefimizi sürdürerek yatırımlarımıza, projelerimize ve çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz" dedi.

İl Müdürü Öztürk, organizasyonda emeği geçen tüm sporcuları, beden eğitimi öğretmenlerini ve antrenörleri tebrik ederek grup müsabakalarında Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti. Genç sporcuların elde edecekleri her başarının hem şehir hem de ülke sporuna önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa'da Okul Sporları Tenis Birinciliği Tamamlandı
