Manisa'da Sağanak Yağış Tarımı Vurdu

Manisa'nın Alaşehir ve Kula ilçelerinde etkili olan sağanak, yollarda hasara ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Kula'da Gediz Nehri taşarak Ortaköy, Yurtbaşı ve Dereköy mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Taşan suların tarlalara dolması nedeniyle kışlık sebzeler zarar gördü.

Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Tuna, birçok tarım arazisinin su altında kaldığını ve ürünlerin zarar gördüğünü söyledi.

Alaşehir'de ise sabaha karşı artan sağanak nedeniyle Göbekli Mahallesi'ndeki dere taştı. Taşkın sonrası Göbekli ile Horzumalayaka mahallelerini bağlayan yolun bir kısmı çöktü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yolda onarım çalışması başlattı.

Kaymakam Alper Faruk Güngör ve AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı bölgede incelemelerde bulundu.