Manisa\'da Şiddetli Fırtına ve Yağış

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle bir çantacı dükkanının önünden uçan valizleri başka bir esnaf kurtarırken, esnaf çareyi çantaları bağlamakta buldu.

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, cadde kenarlarının adeta dere yatağına dönmesiyle vatandaşlar caddeden kaldırıma geçmekte güçlük çekti. Dükkanların önünde su birikintileri oluşturan yağmur sonrası esnaf kapılarının önlerindeki suları çekerek dükkanlarına girmesine engel oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerini tutmakta güçlük çeken vatandaşlar büyük zorluklarla kaldırımlarda yürümeye çalışırken, cadde ve sokakların diğer günlere göre oldukça boş olduğu görüldü. Yağmuru beklediklerini ve güzel bir yağış olduğunu söyleyen Manisalı esnaf, yağmurun Manisa'ya bereket getirmesini diledi.

Öte yandan, şiddetli fırtına nedeniyle çantacı dükkanının kapısının önünde duran valizler de sokağa savruldu. Yardım isteyen esnafın sokağa savrulan valizleri komşu esnaf tarafından zarar görmeden kurtarıldı. Valizleri kurtaran komşu esnaf Ahmet Cantür, "Son anda yakaladık. Şiddetli bir rüzgar çıktı. Aşağı doğru uçan valizleri son anda yakaladım" dedi.

Yağmurun günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. - MANİSA