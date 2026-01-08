Manisa'da Şiddetli Fırtına ve Yağış - Son Dakika
Manisa'da Şiddetli Fırtına ve Yağış

Manisa\'da Şiddetli Fırtına ve Yağış
08.01.2026 11:45
Manisa'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi; esnaf valizleri kurtardı.

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle bir çantacı dükkanının önünden uçan valizleri başka bir esnaf kurtarırken, esnaf çareyi çantaları bağlamakta buldu.

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, cadde kenarlarının adeta dere yatağına dönmesiyle vatandaşlar caddeden kaldırıma geçmekte güçlük çekti. Dükkanların önünde su birikintileri oluşturan yağmur sonrası esnaf kapılarının önlerindeki suları çekerek dükkanlarına girmesine engel oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerini tutmakta güçlük çeken vatandaşlar büyük zorluklarla kaldırımlarda yürümeye çalışırken, cadde ve sokakların diğer günlere göre oldukça boş olduğu görüldü. Yağmuru beklediklerini ve güzel bir yağış olduğunu söyleyen Manisalı esnaf, yağmurun Manisa'ya bereket getirmesini diledi.

Öte yandan, şiddetli fırtına nedeniyle çantacı dükkanının kapısının önünde duran valizler de sokağa savruldu. Yardım isteyen esnafın sokağa savrulan valizleri komşu esnaf tarafından zarar görmeden kurtarıldı. Valizleri kurtaran komşu esnaf Ahmet Cantür, "Son anda yakaladık. Şiddetli bir rüzgar çıktı. Aşağı doğru uçan valizleri son anda yakaladım" dedi.

Yağmurun günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Manisa'da Şiddetli Fırtına ve Yağış - Son Dakika
