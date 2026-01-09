Manisa\'da Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları, Salihli ilçesinde oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi ile Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 10 farklı ilden 11 kız ve 11 erkek okul takımı katıldı. Türkiye Şampiyonası'na yükselmek için kıyasıya mücadelenin yaşandığı organizasyonda, grup birincileri belirlenerek şampiyona bileti alan takımlar netleşti.

Müsabakalar sonunda kızlarda A Grubu'nda İzmir Özel Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi, B Grubu'nda İzmir Özel Rota Anadolu Lisesi, C Grubu'nda ise Özel İstek Antalya Lara Anadolu Lisesi grup birincisi oldu. Erkeklerde ise A Grubu'nda Aydın İncirliova Spor Lisesi, B Grubu'nda İzmir Atatürk Lisesi, C Grubu'nda Denizli Bozkurt Spor Lisesi gruplarını zirvede tamamladı.

Grup birincisi olan okul takımları, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve katılım belgeleri, Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyonda başarılı olan takımları tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. Öztürk, Manisa'nın spor organizasyonlarına ev sahipliği konusunda önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl okul sporlarında ve diğer branşlarda birçok önemli turnuvaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan modern tesisler sayesinde bugün her ilçemizde spor organizasyonlarının düzenlenebileceği nitelikte tesislere sahibiz" dedi. - MANİSA