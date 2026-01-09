Manisa'da Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manisa'da Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Sona Erdi

Manisa\'da Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Sona Erdi
09.01.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 10 ilden 22 okul takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılmak için mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları, Salihli ilçesinde oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi ile Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 10 farklı ilden 11 kız ve 11 erkek okul takımı katıldı. Türkiye Şampiyonası'na yükselmek için kıyasıya mücadelenin yaşandığı organizasyonda, grup birincileri belirlenerek şampiyona bileti alan takımlar netleşti.

Müsabakalar sonunda kızlarda A Grubu'nda İzmir Özel Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi, B Grubu'nda İzmir Özel Rota Anadolu Lisesi, C Grubu'nda ise Özel İstek Antalya Lara Anadolu Lisesi grup birincisi oldu. Erkeklerde ise A Grubu'nda Aydın İncirliova Spor Lisesi, B Grubu'nda İzmir Atatürk Lisesi, C Grubu'nda Denizli Bozkurt Spor Lisesi gruplarını zirvede tamamladı.

Grup birincisi olan okul takımları, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve katılım belgeleri, Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyonda başarılı olan takımları tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. Öztürk, Manisa'nın spor organizasyonlarına ev sahipliği konusunda önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl okul sporlarında ve diğer branşlarda birçok önemli turnuvaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan modern tesisler sayesinde bugün her ilçemizde spor organizasyonlarının düzenlenebileceği nitelikte tesislere sahibiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Voleybol, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:04:52. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.