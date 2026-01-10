Manisa FK Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Manisa FK Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor
10.01.2026 15:24
Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Dalcı yönetiminde antrenman yapıldı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, şut ve orta çalışmalarıyla devam ederken, taktik oyunlarla sona erdi. Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile birlikte yükselişe geçen Manisa FK, evinde oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasını da kazarak üst sıralara çıkmak istiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kanarak sahadan 3 puanla ayrılmıştı.

Öte yandan müsabakayı Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Kadir Beyaz ve Murathan Çomoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mikail Cihangir olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Manisa FK Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
