Manisa ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Manisa ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Manisa'nın Akhisar, Salihli, Kula ve Selendi ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Manisa ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar, Salihli, Kula ve Selendi ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 19 Eylül Gaziler gününün 99. yıl dönümü Milli Egemenlik Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlandı. Tören komutanlığını Ülkü Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Remzi Özer, sunuculuğunu Türkçe öğretmeni Kürşat Mahmut Ersoy'un yaptığı program Saygı Duruşu ve Belediye bandosu eşliğinde Müzik öğretmeni Çınar'ın yönetimiyle İstiklal Marşı okundu. Törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan, Gazi ve Şehit aileleri dernekleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı.

Salihli'de Gaziler Günü kutlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Şehitlik Anıtı'nda yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında maske, sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen törende anıta Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın tarafından çelenkler sunuldu. Törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın'ın yanı sıra ilçede yaşayan gaziler, kurum müdürleri siyasi parti ve oda temsilcileri katıldı.

Kula gazilerini unutmadı

Kula'da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi İsmail Kara yaptı. Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen programa Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi Başkanı Mehmet Çürük, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Selendi'de Gaziler Günü kutlamaları

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı. Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesi'nde gazi olan Güneydoğu Gazisi Oktay Yuca konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım ve Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş tarafından gazilere hediyelerin verilmesi sonrası program sona erdi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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