Manisa Tarım ve Ormancılık Müdürlüğünden yangın çıkan besi çiftliğine ziyaret - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangın sonrası harekete geçen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile beraberindeki heyet, olay yerinde incelemelerde bulunarak çiftlik sahibinden bilgi aldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile beraberindeki heyet, Turgutlu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ve aynı zamanda Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Aydın'a ait besi çiftliğinde çıkan yangın dolayısıyla geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İl Müdürü Öztürk ve beraberindeki heyet, geçmiş olsun dileklerini ileterek işletmede incelemelerde bulundu. İşletme sahibinden yangınla ilgili bilgiler aldı. Ahmetli ilçesinde bulunan besi çiftliğinde çıkan yangın sonucunda yaklaşık 700 ton civarında saman ve kuru otun zayi olduğu belirtildi.

İşletmede bulunan yaklaşık 800 baş kaliteli besilik hayvanda hiçbir kayıp olmamasının bir anlamda teselli olduğunu ifade eden İl Müdürü Metin Öztürk, Faruk Aydın'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Son zamanlarda gerek Manisa'da gerekse diğer illerde kuru ot yangınlarının sıkça yaşanmaya başlamasından dolayı yetiştiricilere bu konuda tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Metin Öztürk, "Tam kurumaya bırakılmamış, nem barındıran ot balyaları, sıcak havalarda kızışma yapmak suretiyle yangınlara neden olabilmektedir. Bu zor gününde üreticimizin yanında olmak bizim görevimiz. Bundan sonraki süreçte de İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız" dedi.

İl Müdürü Öztürk'e Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ali Gök, Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Çobanoğlu eşlik etti. - MANİSA